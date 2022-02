Perde la dentiera vomitando in vacanza in Costa Brava, 11 anni dopo la Spagna gliela fa recapitare a casa

Era in vacanza, in Spagna (in Costa Brava). Forse ha esagerato con i giri di sidro e ha vomitato dentro un bidone della spazzatura a Benidorm, famosa località turistica catalana. Solo che Paul Bishop, vomitando gli eccessi alcolici ha perso anche la sua dentiera finita, pure quella, nel bidone.

Bel problema rimanere senza denti. Così questo britannico di 63 anni si è dovuto ricomprare una dentiera nuova di zecca. Ora, 11 anni dopo, Bishop ha ricevuto un pacchetto dalla Spagna e dentro ci ha trovato la sua vecchia dentiera.

Spanish authorities recovered his teeth and managed to trace Paul Bishop through his DNA.@iromg | @TVKev pic.twitter.com/Yvm1yjU7mP — talkRADIO (@talkRADIO) February 11, 2022

Ma cominciamo dall'inizio. Paul Bishop, 63 anni, ha detto che è stato male dopo aver bevuto sidro durante una "noche de fiesta" nel 2011. Vomitando ha perso la dentiera che è finita dentro il bidone della spazzatura. La dentiera è stata trovata in seguito in una discarica. Le autorità spagnole, racconta la Bbc, hanno usato i dati del DNA per rintracciare Paul nella sua casa di Stalybridge, Greater Manchester.

Lui, quando si è visto recapitare la dentiera di 11 anni fa a casa è rimasto «a bocca aperta e sbalordito».

«Il sidro mi è tornato su e il bidone era la cosa più vicina a me», ha detto. «Quando ci siamo diretti al bar successivo, il mio amico si è girato verso di me e mi ha chiesto dove fossero i miei denti», ha raccontato spiegando che è tornato indietro a cercare i denti. Ma non li ha trovati. Così, quando li ha rivisti nella cassetta della posta, ha detto che «ha pensato che qualcuno gli stesse facendo uno scherzo».

I suoi denti sono stati analizzati dalle autorità spagnole grazie a un esame del DNA. In questo modo in Spagna sono risaliti all'indirizzo e all'identità di Paul. E gli hanno spedito per posta la dentiera.

«Incredibile! Ora tutti sanno dei miei famosi denti... Dovrò aprire un museo dei denti di Stalybridge!», ha commentato incredulo il 63enne.