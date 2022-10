Denis Skopin, prof russo licenziato perché «contrario alla guerra»: l'applauso delle sue studentesse diventa virale

Licenziato ma applaudito dai suoi. Denis Skopin è stato applaudito e abbracciato dalle sue studentesse di fronte all'Università di San Pietroburgo dove è stato professore associato prima di essere licenziato per aver preso parte, il 21 settembre scorso, a una protesta contro la guerra in Ucraina nella Cattedrale di Sant'Isacco. Skopin, che è stato licenziato con un atto del prorettore «per aver commesso un atto immorale incompatibile con le sue funzioni educative e la continuazione di questo lavoro», ha tenuto un breve discorso, nel cortile dell'Istituto, di fronte alle sue studentesse (nessun ragazzo presente) sulla moralità. E ha spiegato che partecipando alla protesta contro la mobilitazione «stava esercitando il suo dovere morale di persona, cittadino e insegnante della Facoltà». Il video sta facendo il giro del web.

Extraordinary moment as students at Russia’s oldest university in St Petersburg applaud and cheer a professor who has been fired for taking part in anti-war protests. Denis Skopin spent 10 days in jail and was given a summons to the military recruitment office. pic.twitter.com/3LV3vuKFqu