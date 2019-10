Dazi, Wto: Usa possono imporne alla Ue per un totale di 7,5 miliardi. Borse giù

Gli Usa potranno imporre dazi agli europei per 7,5 miliardi di dollari come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus. Lo ha stabilito il Wto. Le Borse europee scivolano: l'indice d'area stoxx 600 cede il 2,1%. La peggiore è Londra (-2,6%), ma soffrono anche Parigi (-2,2%), Francoforte (-1,8%), Madrid e Milano (-1,7%).

Di Maio a Pompeo: «Dazi Usa ci preoccupano. Le nostre aziende devono avere certezze»

Una decisione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio «sul caso Airbus è imminente e la Commissione reagirà a tempo debito, una volta che sarà presa», aveva detto nel pomeriggio la portavoce capo della Commissione Europea Mina Andreeva, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Gli Usa potrebbero decidere di applicare dazi alle importazioni agroalimentari dall'Ue come rappresaglia per i sussidi forniti al colosso dell'aeronautica Airbus.

«L'Ue - continua - ha una posizione chiara, concordata con gli Stati membri: bisogna evitare di imporre dazi l'uno contro l'altro, perché danneggerebbe le nostre economie, il commercio globale e l'industria aeronautica». Sia gli Usa che l'Ue, ricorda, «sono stati riconosciuti colpevoli» in sede Wto di aver sussidiato illegalmente i rispettivi 'campioni' dell'industria aeronautica. «Abbiamo continuato a dire agli Usa che siamo pronti a lavorare con loro ad una soluzione equa ed equilibrata per le rispettive industrie aeronautiche. Siamo tuttora pronti e disponibili a trovare un accordo equo, ma se gli Usa decideranno di applicare contromisure autorizzate, l'Ue farà la stessa cosa», conclude.



