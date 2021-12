Venerdì 3 Dicembre 2021, 16:18 - Ultimo aggiornamento: 18:41

Uno​ studente italiano è stato ucciso a coltellate a New York, e subito dopo è stato ferito con dei fendenti anche un turista di 27 anni, sempre italiano. Lo studente italiano della Columbia University si chiamava Davide Giri ed è stato ucciso a coltellate non lontano dal campus universitario. Il preside dell'università ha identificato lo studente 30enne.

Davide Giri aveva studiato a Torino

Davide Giri studiava per conseguire un dottorato dopo studi al Politecnico di Torino, come riportato sui profili social: si trovava a New York per un master in ingegneria e scienze applicate. Lo studente 30enne era originario di Alba, nel Cuneese. Nella cittadina nota nel mondo per il tartufo bianco, il trentenne - rende noto la versione online della Gazzetta di Alba - era molto conosciuto per le attività di volontariato svolte con la parrocchia di Santa Margherita a Musotto.

La famiglia di Davide Giri, vive in frazione di Alba, Scaparoni, ed molto conosciuta in città. Il padre, Renato, è docente di matematica al Liceo Classico ed è stato tra i fondatori della lista civica Alba Città per Vivere. Sia il padre Renato che la madre Giuseppina, insieme al figlio, erano impegnati nel sociale. Davide aveva una sorella, Caterina, e un fratello, Michele.

Fermato un 25enne a Central Park

Il ragazzo è stato ucciso intorno alle 11 di sera all'altezza della 123esima strada e Amsterdam Avenue, nei pressi di Morningside Park. Il 25enne che lo ha ucciso è stato fermato dalla polizia a Central Park. Poco dopo aver assalito Giri, il ragazzo ha accoltellato anche un 27enne turista identificato dal New York Times come italiano.

We are deeply saddened to share that Davide Giri, a @CUSEAS graduate student, was killed in a violent attack near campus last night. A criminal investigation is ongoing. We will continue to share updates, including about gathering together as a community, as soon as we are able. pic.twitter.com/einyHRQ3Hj — Columbia University (@Columbia) December 3, 2021

Il killer fa parte della gang Every Body Killer

Fonti diplomatiche confermano l'identità del connazionale. L'assalitore è un uomo del Queens, membro della gang Every Body Killer. Dal 2012 è già stato arrestato almeno 11 volte per rapine e altri reati, riporta il New York Post citando alcune fonti.

L'accoltellamento di Giri è avvenuto a un isolato da Morningside Park, dove nel 2019 è stata accoltellata a morte la studentessa della Barnard University Tessa Majors.

«Vi scrivo con profonda tristezza per condividere la tragica notizia che Davide Giri, studente della School of Engineering and Applied Science, è stato ucciso in un violento attacco vicino al campus giovedì sera», ha scritto il presidente della Columbia Lee Bollinger in una email agli studenti. «Si tratta di una notizia triste e scioccante», ha aggiunto.

Boom di crimini a New York

I dirigenti di Bank of America stanno incoraggiando i dipendenti più giovani a vestirsi in modo informale a causa del boom di crimini nella Grande Mela. Come riporta il New York Post, secondo loro utilizzare un abbigliamento elegante o indossare qualsiasi indumento o accessorio con il logo di Bank of America potrebbe renderli un bersaglio mentre si recano nel palazzo dove si trovano gli uffici a Bryant Park, nel cuore di Manhattan.

In particolare, a rischiare sarebbero i pendolari che passano da Penn Station o Port Authority Bus Terminal, gli snodi di trasporto pubblico più vicini e sempre più in balia di criminali e individui aggressivi.

Altre aziende, come Citibank, hanno persino deciso di offrire ai dipendenti navette private in modo da evitare del tutto i trasporti pubblici. E sempre secondo il Nyp, un alto dirigente di una grande società di gestione ha iniziato a portare con sé un taser (la pistola elettrica stordente) mentre si reca al lavoro nel suo ufficio a Midtown.

La Grande Mela ha riportato un aumento del 15% delle aggressioni criminali negli ultimi 28 giorni rispetto allo stesso periodo di un anno fa, secondo le statistiche del Nypd, mentre i tassi di omicidio sono aumentati del 42% negli ultimi due anni, ma sono rimasti sostanzialmente stabili nell'ultimo anno.