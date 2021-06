David Bowie, ritrovata in una discarica una tela dipinta dalla popstar: venduta all'asta a 108.000 dollari

Incredibile scoperta in Canada: una tela dipinta dalla popstar inglese David Bowie (1947-2016), che è stata ritrovata di recente in una discarica in Canada, è stata battuta all'asta per 108.120 dollari canadesi (circa 73.000 euro) dalla casa Cowley Abbott di Toronto. La provenienza del dipinto, intitolato «DHead XLVI», è stata ulteriormente autenticata da Andy Peters, collezionista di autografi di Bowie dal 1978. Secondo la casa d'aste il dipinto è stato scoperto da una donna, che intende rimanere anonima, in un centro di raccolta di cose usate fuori dalla discarica municipale di Machar, a circa 300 km a nord di Toronto.

La tela riporta anche il nome di Bowie, la data 1997 e un'etichetta con descrizione del dipinto come «acrilico e collage di computer su tela». «DHead XLVI» fa parte di una serie di 47 dipinti creati tra il 1995 e il 1997, chiamati «Dead Heads» o «D Head».

The portrait by David Bowie that was picked up for $5 at a donation centre in South River, Ont., went to a private collector in the U.S. for $108,120, more than 10 times the low-end of the auction estimate in a sale by Canadian auction house Cowley Abbott. pic.twitter.com/Ub9H2UhcLK

— Brad Wheeler (@BWheelerglobe) June 24, 2021