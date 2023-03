David Attenborough, la Bbc vieta il documentario sugli uccelli al 96enne divulgatore. «Può contrarre l'aviaria»

Novantasei anni primavere alle spalle e non ne vuole ancora sapere di smettere di lavorare e godersi la pensione. Sir David Attenborough, naturalista e divulgatore scientifico inglese classe 1926, dopo aver dedicato una vita a raccontare la natura e il mondo animale è ancora al lavoro per una serie documentaristica targata BBC "Wild Isles", sugli uccelli marini nelle isole tra Regno Unito e Irlanda. E dato l'allarme dell'Oms per i recenti casi di contagio influenza aviaria H5N1 ai danni dell'uomo, i produttori della serie si sono preoccupati per i possibili rischi di salute corsi da Attenborough durante le riprese.

Timori tali da spingerli anche modificare alcuni piani: Attenborough doveva essere filmato mentre i pulcini di berta Manx lasciavano le loro tane sotterrane sull'isola di Skomer, al largo del Pembrokeshire nel Galles occidentale, per iniziare una migrazione di 6mila miglia. I produttori speravano che i pulcini si arrampicassero sul suo braccio per poi decollare dalla sua testa, come pronosticato dal regista della serie Alastair Fothergill.

Il retroscena

Due settimane prima dell'inizio delle riprese sull'isola, è giunta la notizia che l'influenza aviaria aveva colpito gli esemplari nella vicina isola di Grassholm, il che significava che il virus poteva essere presente anche su Skomer.

Il contatto fisico con degli animali potenzialmente portatori di H5N1 avrebbe costiituito un rischio troppo alto per una persona di 96 anni: «Ho un vecchio amico, esperto di malattie infettive. L'ho chiamato per chiedere la sua opinione a riguardo - ha raccontato Fothergill a Radio Times - lui mi ha risposto che l'influenza aviaria è estremamente difficile da contrarre, ma se lo avesse fatto Attenborough sarebbe morto».

La produzione televisiva ha quindi deciso di utilizzare due telecamere a infrarossi: una rivolta verso Sir David, l'altra puntata su un masso a pochi metri di distanza dal quale i pulcini avrebbero preso il volo. La soluzione adottata ha comunque destato soddisfazione da parte dell'équipe televisiva. "Wild Isles" uscirà con il primo episodio la prossima domenica 12 marzo sulla rete BBC.