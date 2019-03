Daniele Nardi, decollati gli elicotteri per le ricerche

Riprendono le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi da una settimana sul Nang Parbat. Le speranze di ritrovalri vivi si riducono ogni ora che passa e la fidanzata di Ballard ha detto esplicitamente di non sperare più, ma finalmente gli elicotteri dell'esercito pachistano sono decollati da Skardu.

La missione consiste nel trasportare al Campo 1 del Nanga Parbat la squadra di soccorritori, guidata dall'alpinista basco Alex Txikon, che sarà impegnata nelle ricerche di Nardi e Ballard, sullo sperone Mummery, nel versante Nord Occidentale della montagna. Lo rende noto su Twitter l'ambasciatore italiano in Pakistan, Stefano Pontecorvo. «Le ricerche verranno avviate a breve», spiega. L'alpinista italiano e il compagno inglese saranno cercati utilizzando alcuni speciali droni in grado di volare in alta quota.



Gli 🚁 dell’Esercito 🇵🇰 sono decollati da Skardu alle 11.00 per trasportare @AlexTxikon e la sua squadra al Camp-1 #NangaParbat nonostante le nuvole basse e la bassa visibilità lungo il percorso. Le ricerche di 🇮🇹 @NardiDaniele e🇬🇧 Tom Ballard verranno avviate a breve... — Stefano Pontecorvo (@pontecorvoste) 4 marzo 2019

