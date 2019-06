Sopravvive a un incidente e si innamora dell'infermiera: dopo tre anni la proposta di matrimonio in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In quella stanza d’ospedale è iniziato il suo lento ritorno alla vita. In quella stessa stanza ha incrociato per la prima volta gli occhi della donna che gli avrebbe rubato il cuore. Oggi, a tre anni dal loro primo incontro,, 37 anni, ha deciso di fare la proposta di matrimonio adl'infermiera 29enne che lo aveva aiutato con amore e dedizione a recuperare la voglia di vivere dopo quel terribile incidente che poteva costargli la vita.Era il luglio 2016 quando Damien venne portato d’urgenza in ospedale, al St. Mary's Medical Center di West Palm Beach, in Florida, dopo essere precipitato da 45 metri durante un volo in parapendio. In quel momento la sua vita era appesa a un filo: era riuscito a sopravvivere, ma aveva un polmone perforato, quattro costole rotte, femore, bacino e sterno fratturati e una lesione a un’arteria. Ad accoglierlo, oltre a un team di medici, c’era Alex, infermiera della squadra di traumatologia. Damien ha raccontato di aver sentito immediatamente, nonostante i dolori, una connessione con Alex che però, all’epoca, non solo era fidanzata, ma era anche molto rispettosa dell'etica professionale. I due, comunque,sono rimasti in contatto via messaggi e dopo un anno si sono risentiti, proprio qualche mese dopo la fine della relazione di Alex.«Incontri molte persone nella vita, ma quando trovi qualcuno davvero speciale devi seguirlo - dice Damien - Non potevo incontrare una persona migliore di Alex. Gli infermieri fanno così tanto per tutti e di solito sono i medici a prendersene il merito. Dopo il mio incidente, ho avuto le cure dell'infermiera più bella. Ricordo che la guardavo e di aver visto questi bellissimi occhi blu. Abbiamo avuto una connessione speciale».Dopo tre anni da quell’incontro Damien è ormai sicuro che Alex sia la donna della sua vita. E così, grazie alla complicità dei colleghi della donna, si è intrufolato nella stanza che lo aveva ospitato a lungo e si è infilato in un letto. A quel punto i colleghi hanno spedito Alex in stanza, dicendo che era arrivato un nuovo paziente di cui prendersi cura. «Quando sono entrata e ho visto Damien nel letto ero confusa - a raccontato la donna - Mi sono passati milioni di pensieri in mente in una frazione di secondo. Poi ho visto che scendeva dal letto e si inginocchiava. Ho detto subito sì. Non ho mai avuto un paziente come lui. Mostrava sempre gratitudine con tutte le persone che lo stavano aiutando nella convalescenza. Sapevo di aver incontrato una persona unica, anche se in quel momento non ero pronta per accoglierla nella mia vita».