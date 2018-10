Cyberspionaggio, Usa e Olanda accusano Russia e Cina: nel mirino società di energia nucleare

Usa, Russia, Cina, Gran Bretagna e Olanda: sono tanti i fronti aperti dalle offensive di cyberspionaggio internazionale.



Il dipartimento di giustizia Usa ha incriminato sette appartenenti all'intelligence militare della Russia (Gru) per cyber attacchi ad agenzie anti doping ed altre organizzazioni, ad una società energetica nucleare basata in Pennsylvania e a una organizzazione internazionale (Opac) che stava indagando sulle armi chimiche in Siria e sull' avvelenamento in Gran Bretagna dell'ex agente del Gru Serghiei Skripal.



Nel mirino, in particolare le agenzie anti doping e quanti avevano sostenuto pubblicamente il bando degli atleti russi alle competizioni internazionali e/o avevano condannato il programma del doping di Stato. Tra le vittime degli hackeraggi 250 atleti di 30 Paesi, come ha riferito in una conferenza stampa John Demers, assistant attorney general per la divisione sicurezza nazionale del ministero della giustizia. Tre delle sette spie russe coinvolte erano già state incriminate in un altro filone d'indagine dal procuratore del Russiagate Robert Mueller.





Spie della Cina sono state capaci di inserire chip nelle schede madri prodotte da Supermicro, azienda californiana che fornisce server usati dal governo e da gruppi statunitensi come Apple e Amazon. Lo sostiene Bloomberg Businessweek, secondo cui è una mossa simile è «potenzialmente devastante» perchè garantisce un accesso di lungo termine« nei server »per il quale le spie straniere sono disposte a investire milioni di dollari e tanti anni pur di ottenerlo«. Il produttore dell'iPhone, il colosso americano del commercio elettronico e il ministero cinese degli Esteri hanno smentito il contenuto dell'inchiesta per la quale sono stati sentiti funzionari d'intelligence passati e ancora in carica oltre a insider di Apple e Amazon. Stando a Bloomberg Businessweek, gli inquirenti statunitensi sostengono che i chip incriminati sono stati inseriti dalla Peoplès Liberation Army nelle schede madri di Supermicro durante le fasi di produzione.





L'Olanda ha espulso quattro spie russe ad aprile in relazione ad un tentato cyberattacco. Lo ha reso noto il ministro della Difesa, Ank Bijleveld. Le autorità olandesi hanno sventato un'azione per hackerare l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac), che ha sede a L'Aja. Fino ad ora, era noto il coinvolgimento di sole due spie nell'azione. I servizi segreti militari olandesi hanno diffuso nomi e foto dei 4 russi. Le indagini hanno mostrato anche che gli hacker avevano pianificato un attacco informatico in Svizzera e in relazione al dossier sull'abbattimento dell'aereo delle Malaysian Airlines avvenuto nei cieli dell'Ucraina nel 2014.



Il ministero degli Esteri russo ha definito «una diabolica miscela di profumo» le nuove accuse di attacchi cibernetici che Londra rivolge all'intelligence militare russa. «Hanno mescolato tutto in una bottiglia, che potrebbe essere una boccetta di profumo Nina Ricci: Gru, spie cibernetiche, hacker del Cremlino e Wada. Questa - ha detto la portavoce della diplomazia russa Maria Zakharova - è solo una diabolica miscela di profumo».



Londra sostiene che l'agente nervino utilizzato per intossicare a Salisbury il 4 marzo scorso l'ex spia russa Serghei Skripal e sua figlia Yulia sia stato portato in Gran Bretagna nascosto in una falsa boccetta spray di profumo Nina Ricci. Secondo Scotland Yard, i due russi sospettati di essere 007 del Cremlino avrebbero contaminato la porta d'ingresso della casa dell'ex spia e avrebbero poi abbandonato la boccetta, che sarebbe stata ritrovata e aperta mesi dopo da una coppia di cittadini britannici: Charlie Rowley e Dawn Sturgess. Quest'ultima è poi morta.

