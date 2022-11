Come le famiglie dei calciatori inglesi aggirano il divieto di bere alcolici in Qatar: la crociera dove tutto è possibile

Trovare un alloggio per i Mondiali in Qatar non è facile. La squadra inglese ha così deciso un posto alternativo: una crociera lussuosa in cui saranno ospiti anche i parenti dei giocatori. Non essendo sulla terraferma, ma in acque internazionali, le autorità locali non potranno limitare comportamenti considerati lì illegali: come il consumo di alcol, perseguitato e proibito durante la manifestazione della Coppa del Mondo.

Giornalista derubata in diretta in Qatar. La polizia: «Che punizione vorresti per il ladro: prigione o espulsione?»

Come le famiglie dei calciatori inglesi aggirano il divieto di bere alcolici, la crociera

Nessun lussuoso hotel del Qatar, quindi. Ma un 'palazzo galleggiante'. Questa è la MSC World Europa, una crociera super lusso del valore di 1.000 milioni di dollari. Questa sarà la residenza delle mogli, delle fidanzate, degli amici e dei parenti dei giocatori, degli allenatori e di tutti i componenti della spedizione britannica.

Le recenti delusioni

Uno dei temi che ha fatto più discutere intorno alla squadra allenata da Southgate è sapere dove si trovano i parenti dei giocatori che hanno già annunciato che viaggeranno per tifare una squadra che sogna di vincere il Mondiale, dopo aver subito tante delusioni rimarrebbe negli ultimi decenni. Non alzano un grande trofeo dal 1966, una terribile siccità per gli inventori del calcio.

Cruise ships are docked in Doha Port and ready to receive fans from all over the world! #Qatar2022 🚢 pic.twitter.com/C1RvPk85NF — Road to 2022 (@roadto2022en) November 17, 2022

Negozi di lusso e 10 ristoranti a bordo

La nave da crociera che dispone di 14 jacuzzi con vista sul mare, un'ampia sezione di giochi con attrazioni come autoscontri, grandi sale con giostre e negozi di lusso, 10 ristoranti, bar e persino un enorme scivolo a spirale a secco di 11 piani. Si stima che trascorrere un solo giorno in questa autentica comunità di divertimento galleggiante costi circa $ 6.500 a persona. "La nave è un posto fantastico in cui soggiornare. È come un palazzo galleggiante, quindi molte delle mogli e delle famiglie dei giocatori hanno acquistato rapidamente pacchetti organizzati dalla British Football Association ". Lo ha assicurato una fonte consultata dal media britannico The Sun.