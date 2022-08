Crescere un figlio costa almeno 300mila dollari: lo studio della Brookings Institution

Crescere un figlio costa almeno 300 mila dollari. Questo secondo quanto stabilito da una stima della Brookings Institution e riportata in anteprima dal Wall Street Journal.

Quanto costa crescere un figlio: le stime

Stando alle statistiche dello studio, il costo che una coppia sposata a reddito medio con due figli dovrebbe affrontare nell'arco di 18 anni per la loro crescita sarebbe di circa 300mila dollari, precisamente 310.605 dollari, una media di 18.271 dollari all'anno, in pratica il reddito che potrebbe essere tranquillamente quello di un nucleo familiare in Italia. Un costo salito a causa dell'inflazione che sta sfiorando il massimo degli ultimi quattro decenni, anche se negli Stati Uniti attualmente il dato sull'inflazione dice 5,9%, il più basso degli ultimi sei mesie.

La Brookings Institution per teorizzare questa cifra ha utilizzato una stima precedente del governo come riferimento, con aggiustamenti per l'andamento dell'inflazione, e sottolinea che il totale dei costi pluriennali (bilancio di previsione dello stato) è aumentato di 26.011, più del 9%, rispetto a un calcolo basato sul tasso di inflazione di due anni fa. La stima copre una serie di spese tra cui alloggio, cibo, vestiti, assistenza sanitaria e assistenza all'infanzia, e altre necessità come pannolini, tagli di capelli, attrezzature sportive e lezioni di ballo. «Molte persone ci penseranno due volte prima di avere dei figli perché tutto costa di più», ha spiegato Isabel Sawhill, ricercatrice di Brookings «e l'aumento delle spese per crescere una famiglia potrebbe influenzare in modo sproporzionato i nuclei a basso reddito».

