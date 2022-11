Crede di seppellire il suo cane nel giardino, ma in realtà era una volpe: «Sono sconvolta. Ero certa fosse la mia Maisie. Lei è viva»

Il suo cane scappa spaventato da un fuoco d'artificio e la padrona non lo trova piu'. Qualche giorno dopo la terribile notizia: il pet era stato investito. Il quattrozampe era scappato durante una sosta in macchina perché spaventato da un fuoco d’artificio improvviso. Nei giorni successivi era stato visto girovagare lungo le arterie principali della zona e, quando un corpo simile al suo era stato trovato morto proprio in quell’area, i suoi proprietari gli avevano tributato l’ultimo saluto tra le lacrime. Lacrime che, però, sono diventate di gioia di lì a qualche giorno, quando si è scoperta la verità: Maisie era viva.

Lo Springer Spaniel, Maisie, è scappato da casa nella notte di Bonfire Night dopo essere stato spaventato da un fuoco d'artificio. Codie Huffon, a 26enne di Crowfield, Suffolk in Inghilterra, ha dichiarato, come riporta il Mirror, di aver perso lo springer spaniel Maisie a Melton il 5 novembreha passato giorni interi alla ricerca del suo cane, Codie ha addirittura dormito per giorni nell'ultimo luogo in cui il pet era stato visto. Poi quella terribile chiamata ha bloccato le sue ricerche: il cane schiacciato sul manto stradale.

Cosa è successo

La 26enne ha portato la sua cagnolina a casa e l'ha seppellita in giardino, ma miracolosamente, pochi giorni dopo si è ritrovata di fronte la porta di casa proprio la piccola Maisie che scondinzolava. La verità è che Codie aveva inconsapevolmente seppellito quella che probabilmente era una volpe, e Maisie era sopravvissuta all'intero calvario senza ferite gravi. «Eravamo convinti dalla coda e dai segni sulle gambe che fosse lei. Non è stato possibile trovare un microchip, ma abbiamo accettato la morte. Ho detto a [mio figlio] Taylen che ora era una stella nel paradiso dei cani. È stato devastante».

Dopo che Maisie è stata salvata dalla gente del posto, è tornata a casa ed è stata felicissima di ricongiungersi con la sua famiglia. «Pensavo che se ne fosse andata. Pensavo che non l'avrei mai più rivista. Non riuscivo ancora a credere che fosse la mia Maisie», ha aggiunto Codie.