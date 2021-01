Una diga di nuovi divieti e restrizioni viene innalzata per resistere all'ondata delle varianti del virus, da quella inglese a quella brasiliana, che hanno provocato una crescita dei contagi. In Europa la Germania e l'Austria hanno prolungato il loro lockdown. Il Portogallo ha chiuso asili, scuole e università. La Gran Bretagna non esclude di estendere le chiusure fino all'estate e ipotizza addirittura di sigillare i confini. Anche Germania e Francia, del resto, stanno pensando di ripristinare i controlli alle frontiere interne della Ue, nonostante la contrarietà della Commissione. Il problema è che la variante inglese, più contagiosa del virus originario, si sta diffondendo a velocità inaspettata.

La corsa della variante inglese

L'Oms, nel suo ultimo rapporto epidemiologico, ha affermato che è presente in almeno 60 nazioni e territori, 10 in più rispetto alla rilevazione precedente. E nei Paesi Bassi ormai si parla di «due epidemie separate, una con la vecchia variante in cui le infezioni sono in calo e una con la variante inglese in cui il numero di infezioni è in aumento».

Stretta in Gran Bretagna

Proprio a causa dell'impennata dei contagi provocata da questa mutazione del Covid, il governo britannico non esclude nulla sulla durata dell'attuale lockdown. E quanto alla revisione delle restrizioni prevista per metà febbraio, considera «troppo presto» anche soltanto «parlarne». Lo ha detto il premier Boris Johnson a proposito di una ipotetica estensione del confinamento addirittura fino all'estate. Johnson ha avvertito che i contagi continuano a «diffondersi molto rapidamente» a causa della variante del virus che «non è più mortale, ma è molto più contagiosa». Il “Mirror”, riportando le dichiarazioni del ministro George Eustice, ha parlato di un piano ancora più drastico «preso in considerazione» dal governo inglese: quello di chiudere completamente ai non britannici le frontiere del Paese. Ma si tratta, ovviamente, soltanto di un'ipotesi.

Nel frattempo, sempre in Gran Bretagna, sono cominciate a scattare le super multe. Il governo ha annunciato contravvenzioni da 800 sterline (oltre 900 euro) per chi partecipa a feste in case private in Inghilterra in violazione del lockdown. E le multe «verranno raddoppiate a ogni recidiva fino a un massimo di 6400 sterline», ha annunciato il ministro dell'Interno Priti Patel: «Verranno inflitte a quanti parteciperanno a raduni illegali di oltre 15 persone», ha aggiunto. Chi non paga rischia di finire in tribunale, dove l'ammontare può essere aumentato senza limiti. In alcuni casi vi sono state persone costrette a pagare 10mila sterline per aver organizzato feste in casa. E per far capire che la stretta non va sottovalutata, sono stati multati anche alcuni poliziotti. Scotland Yard ha annunciato di aver multato nove suoi agenti, con 200 sterline ciascuno, accusati di aver preso un caffè in gruppo all'aperto trasgredendo gli obblighi sul distanziamento sociale.

Più divieti

Ma il problema non è soltanto inglese. Anche in altri Paesi europei sta crescendo il livello di attenzione. Le autorità portoghesi hanno deciso di chiudere tutti gli asili, le scuole e le università per contenere la diffusione del virus che ha fatto registrare il record dei contagi per quattro giorni consecutivi. Il 17 gennaio scorso l'Austria ha prolungato il lockdown nazionale fino al 7 febbraio, proprio a causa della variante inglese del coronavirus. E ha inasprito alcune misure: dal 25 gennaio verrà imposto l'uso di mascherine Ffp2 nei negozi e sui mezzi pubblici, mentre il distanziamento è stato portato a due metri. L'Austria si è anche schierata al fianco della Germania nell'ipotesi di introdurre nuovi controlli alle frontiere europee. Lo ha scritto su Twitter il cancelliere austriaco Sebastian Kurz: «Sosteniamo le proposte tedesche sui controlli più rigorosi alle frontiere per tenere lontane le varianti del virus». La settimana scorsa il Guardian ha riportato che in Austria è stato identificato un nuovo cluster di 17 casi di Covid in un corso di formazione per maestri di sci composto principalmente da britannici, nonostante il Paese sia in lockdown e abbia vietato i voli dal Regno Unito per timore della variante inglese.

I Paesi Bassi dovrebbero invece restare in lockdown fino al 9 febbraio. Nei giorni scorsi l'istituto di sanità pubblica olandese ha annunciato che le nuove infezioni sono diminuite del 21,5%, ma la diminuzione è stata «oscurata» da un aumento della percentuale di persone colpite dalla nuova variante del virus individuata in Inghilterra. Circa il 10% delle nuove infezioni sono riconducibili a questa mutazione e secondo l'istituto la percentuale potrebbe salire almeno al 50% entro la metà di febbraio. Dunque si è deciso di introdurre un coprifuoco notturno dalle 21 alle 4,30 del mattino a partire da domani, 23 gennaio.

Il 19 gennaio, infine, anche la Germania ha deciso di estendere il lockdown fino a metà febbraio. Resteranno chiusi ristoranti, negozi e attività del tempo libero. Ed è stato introdotto l'obbligo di mascherine Ffp2 o mediche nei negozi e sui trasporti pubblici. A causa della contagiosità della variante inglese del Covid «dobbiamo agire ora», ha detto Angela Merkel: «Ora è il tempo di prevenire il pericolo che c'è in questa mutazione». Un pericolo che potrebbe portare il numero dei contagi a crescere in modo esponenziale, ha spiegato, mettendo il sistema sanitario in «una situazione molto grave».

