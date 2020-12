Covid Usa: Fda autorizza vaccino Pfizer, Trump: «Prime vaccinazioni tra meno di 24 ore»

La Fda statunitense ha autorizzato l'uso del vaccino Pfizer/BioNTech. Lo riporta il New York Times. La Food and Drug Administration ha dato l'autorizzazione per l'uso di emergenza al primo vaccino contro il Coronavirus che permetterà al vaccino Pfizer-BioNTech di essere distribuito negli Stati Uniti. «L'autorizzazione è una pietra miliare nella battaglia contro questa devastante pandemia che ha colpito così tante famiglie negli Stati Uniti ed in tutto il mondo», ha dichiarato il capo della Fda Stephen M. Hahn.

Today, FDA issued the first emergency use authorization (EUA) for a vaccine for the prevention of #COVID19 caused by SARS-CoV-2 in individuals 16 years of age and older. The emergency use authorization allows the vaccine to be distributed in the U.S. https://t.co/1Vu0xQqmCB pic.twitter.com/c8maeePP9O — U.S. FDA (@US_FDA) December 12, 2020

Il disco verde dalla Food and Drug Administration dà di fatto il via libera alla distribuzione immediata di milioni di dosi di vaccino negli Usa, circa 2,9 milioni. La prima somministrazione su un cittadino americano, ha affermato il ministro della Sanità Alex Azar, potrebbe avvenire già lunedì, se non prima. I primi ad essere vaccinati, secondo i criteri già stabiliti dalla Fda, saranno il personale medico ed ospedaliero in prima linea e gli ospiti delle case di riposo e di lunga degenza. Il via libera della Fda è arrivato dopo una giornata carica di tensione in cui, secondo alcune fonti citate dal Washington Post, la Casa Bianca sarebbe arrivata a minacciare il siluramento del numero uno dell'agenzia federale, Stephen Hahn, se l'autorizzazione all'uso del vaccino non fosse arrivata entro la giornata di venerdì. Inizialmente era prevista per oggi. Pfizer ha un accordo col governo Usa per la fornitura di 100 milioni di dosi entro il mese di marzo. La somministrazione sarà gratuita.

Intanto nella giornata di venerdì gli Stati Uniti hanno fatto registrare un nuovo record di contagi da Covid-19, oltre 235 mila. Almeno 2.600 i morti in 24 ore. I dati sono quelli della Johns Hopkins University. Dall'inizio della pandemia negli Usa complessivamente sono 15.820.714 i casi registrati e 294.715 i decessi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che le vaccinazioni contro il Covid-19 inizieranno nel Paese «tra meno di 24 ore», dopo il via libera alla distribuzione del vaccino della Pfizer-BioNTech da parte della Fda. «Abbiamo già iniziato a inviare il vaccino a tutti gli Stati», ha detto Trump in un video su Twitter. «La pandemia potrebbe essere iniziata in Cina, ma le stiamo ponendo fine proprio qui negli Stati Uniti», ha aggiunto, attribuendo al suo Paese il vanto di aver compiuto un «miracolo medico» sviluppando «un vaccino sicuro ed efficace in meno di nove mesi».

