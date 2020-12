Vaccino Covid, la Spagna dà il via libera. Olanda verso un nuovo lockdown

Dopo il Regno Unito, anche la Spagna dà il via libera per la vaccinazione anti Covid. Lo riferisce il ministro della Salute spagnolo Salvador Illa, citato dal quotidiano El País: stando alle dichiarazioni, i primi vaccini saranno disponibili già a partire dal 4-5 gennaio. A tal proposito si attende il via libera dell'Agenzia europea per i medicinali, che dovrebbe arrivare il 29 dicembre. I vaccini che verranno impiegati dalla Spagna sono quelli prodotti da Pfizer e BioNTech.

APPROFONDIMENTI PADOVA Padova, il titolare del ristorante cinese: «Vaccinato in Cina,... LAZIO Assembramenti anche in montagna, al Terminillo turisti rispediti a... POLITICA Covid, Conte: «Virus non conosce confini»

20 million doses of Pfizer’s Covid-19 vaccine headed to Spain in early 2021https://t.co/O6wpkUnBmv By @TheRobertHart pic.twitter.com/KZI2Tj00MK — Forbes Tech (@ForbesTech) November 10, 2020

Fabio Fazio si offre volontario per il vaccino anti-Covid

La Spagna - che recentemente ha visto un calo dei contagi - finora ha registrato un bilancio totale di 1,7 milioni di contagiati dal coronavirus. Il ministro Illa ha aggiunto che «ci saranno vaccini per tutti e ce ne saranno in abbondanza». Per le città autonome, poi, il ministro ha specificato che «la Spagna ha tutte le capacità per poter vaccinare la popolazione con le garanzie necessarie non appena arriveranno le dosi».

Coronavirus, Germania: il lockdown light non funziona, si passa a quello duro

Paesi Bassi verso il lockdown

Se la Spagna ha registrato un calo della curva dei contagi, Paesi come l'Olanda sono sempre più vicini al lockdown. Le autorità olandesi, infatti, temono che molti cittadini tedeschi possano attraversare il confine, lungo 580 chilometri, per fare shopping natalizio. Pertanto il governo olandese ha convocato una riunione di emergenza per discutere di nuove misure per arginare il Covid. Questa sera il primo ministro Mark Rutte parlerà agli olandesi. Nel frattempo, il ministro della Salute Hugo de Jonge ha dichiarato che «la situazione è molto grave», con gli ospedali in difficoltà e un bilancio di 10mila nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo i media locali, il governo opterà per una chiusura di tutte le attività non essenziali.

Ultimo aggiornamento: 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA