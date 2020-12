Covid, la capa della sanità di Los Angeles piange in diretta: «Oltre 8.000 morti, perdita incalcolabile»

I morti, l'emozione, le lacrime. Per mesi Barbara Ferrer è intervenuta in pubblico per gli aggiornamenti sull'epidemia da Covid a Los Angeles. Ma ieri non ce l'ha fatta più. Ed è scoppiata a piangere annunciando che nella contea era stato superato il triste traguardo di 8mila morti. Alle sue spalle un grafico mostrava che il numero dei decessi è aumentato del 250% in una settimana. «Mentre questo trend ci mostra una spaventosa visuale della nostra realtà, la terribile verità è che 8mila persone», ha detto il direttore della Sanità pubblica della contea di Los Angeles, prima di bloccarsi con il groppo in gola, mentre illustrava il grafico.

Los Angeles County Health Director Barbara Ferrer broke down as she revealed the latest tallies of coronavirus cases and deaths. There were 9,243 new cases and 75 new deaths recorded in LA County on Wednesday, according to the health department. https://t.co/A28M0IC9wl pic.twitter.com/vrQf2y5Jgx — ABC News (@ABC) December 9, 2020

«Scusate» - ha poi detto, visibilmente ricacciando indietro le lacrime - più di 8mila persone, amati membri delle nostre famiglie non torneranno più. È una perdita incalcolabile per i loro amici, le loro famiglie e l'intera comunità«. Attualmente nella contea di Los Angeles, dove vivono dieci milioni di persone, sono chiusi tutti i negozi non essenziali e non si può cenare al ristorante. Responsabile del rispetto di queste regole, la Ferrer ha ricevuto minacce di morte e subisce continue proteste organizzate davanti alla sua abitazione.

