Covid, a Shanghai ospedali al collasso. Malati curati anche sui marciapiedi

Reparti sovraffollati, malati abbandonati sulle barelle, altri addirittura curati sui marciapiedi perché posti nelle strutture non ce ne sono. L'emergenza Covid in Cina si fa sempre più drammatica. E la città più colpita sarebbe Shanghai: dal mese scorso il 70% degli abitanti, circa 18 milioni di persone, avrebbe contratto il virus. Agence France-Press ha visionato due ospedali in città, raccontando di centinaia di pazienti, molti dei quali anziani, distesi sulle barelle. E proprio i più anziani, con tosse e serie difficoltà respiratorie, starebbero sovraccaricando i servizi.

I malati sono attaccati a bombole di ossigeno e flebo e sottoposti a monitor cardiaci. Sono i più fortunati, perché c'è anche chi viene curato sul marciapiede, fuori dagli edifici. Secondo un nuovo studio, l'ondata di infezioni da Covid che ha attraversato la Cina potrebbe aver già raggiunto il picco in alcune delle più grandi città del Paese, tra cui proprio Shanghai e Pechino. L'analisi, pubblicata il 29 dicembre sulla rivista peer-reviewed Frontiers of Medicine, afferma che i modelli matematici hanno previsto che l'ultima ondata di infezioni riguarda le principali città cinesi entro la fine del 2022, mentre le aree rurali saranno colpite dall'aumento dei contagi tra la metà e la fine di gennaio. La diffusione potrebbe essere «drammaticamente aumentata» dai viaggi previsti durante il prossimo Festival di Primavera, il periodo di festa nazionale del capodanno lunare, che cade il 22 gennaio, afferma lo studio.