Covid, la rabbia si sfoga urlando e spaccando automobili: l'ultima trovata dell' Olanda

Urla che ti passa. Il Covid ha aumentato ansia e frustrazione? In Olanda si sfogano schiamazzando contro le onde del mare e armandosi di mazza: spaccano le automobili morte negli autodemolitori. Tutta rabbia indirizzata contro di lui: il virus che da due anni ha cambiato le nostre vite.

Come si vede nel video riportato da Dw questa è una trovata per "svuotare" le persone cariche di frustrazione per tutti gli impedimenti e le paure scatenate dalla pandemia. "Dillo alla luna", canta Vasco Rossi. In Olanda lo dicono, anzi lo gridano al mare.

