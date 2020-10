Covid, a Parigi dilagano i contagi: verso bar e ristoranti chiusi da lunedì

Emergenza Covid a Parigi e in Francia dove i contagi continuano a preoccupare. A una settimana di distanza da Marsiglia, anche Parigi si prepara a chiudere i propri bar da lunedì e anzi, se la situazione sanitaria non migliorerà, potrebbero essere prese anche decisioni più drastiche. È quanto scrive Afp, citando fonti all'interno dell'esecutivo, anche se, precisa l'agenzia di stampa, prima della decisione definitiva saranno attesi gli ultimi dati sui contagi da Covid-19.

Coronavirus, Merkel e von der Leyen: Paesi membri d'accordo su maggior coordinamento

Ieri il ministro francese della Salute, Olivier Vèran, ha accordato una tregua ai bar della capitale, dicendo di attendere un consolidamento della crescita dei contagi, prima di porre Parigi e la sua cerchia in stato di allerta massima. La stessa spada di Damocle, peraltro, pende anche sulle città di Lille, Grenoble, Lione, Tolosa e Saint-Etienne. Il ministro ha dichiarato che prenderà una decisione domenica, ma ormai più fonti all'interno del governo sono convinte che si vada verso il varo delle restrizioni. 'Il ritardo nell'annuncio ci consente di preparare, assieme al sindaco di Parigi, il settore professionale a nuove restrizioni a partire dalla prossima settimanà, ha spiegato una fonte. Sul fronte dei ristoranti, invece, è possibile che si opti per farli rimanere aperti, sebbene nel rispetto di protocolli sanitari più severi. L'Alto Consiglio della Sanità Pubblica dovrebbe dare nuove indicazioni per i ristoratori entro lunedì, dopo di che il Governo francese deciderà.



Ultimo aggiornamento: 19:17

