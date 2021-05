India, affittano un aereo per festeggiare il matrimonio e aggirare le norme anti Covid: 161 gli ospiti a bordo

Affittano un intero aereo e si sposano ad alta quota davanti a 161 invitati-passeggeri. Succede a Madurai, in India, dove è stata ora aperta un inchiesta su un evento nuziale organizzato tra le nuvole per aggirare le norme anti-Covid che prevedono nel paese un massimo di 50 partecipanti per matrimonio. La notizia, riportata dalla stampa locale, ha sollevato forti polemiche in India dove, nelle ultime settimane, un'ondata di contagi ha messo sotto pressione il sistema ospedaliero, mentre il bilancio della pandemia ha superato i 300mila morti. La coppia, la cui identità non è stata rivelata, ha pronunciato il fatidico 'sì' domenica scorsa, mentre l'aereo della compagnia SpiceJet, decollato da Bangalore, ha sorvolato il tempio di Minakshi, a Madurai, nello Stato meridionale del Tamil Nadu, come ha riferito il quotidiano 'Hindustan Times'. Sui social sono stati pubblicati video e foto dei festeggiamenti a bordo, che mostrano gli ospiti con fiori al collo mentre si scattano selfie. Contrariamente alle regole in vigore per i viaggi in aereo, quasi nessuno di loro indossava la mascherina sanitaria o osservava il distanziamento sociale.

A couple tied the knot on-board a chartered flight from Madurai, Tamil Nadu. Their relatives & guests were on the same flight.

"A SpiceJet chartered flight was booked y'day from Madurai. Airport Authority officials unaware of the mid-air marriage ceremony," says Airport Director pic.twitter.com/wzMCyMKt5m

