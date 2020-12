Covid, nuova variante identificata in Gran Bretagna. «Possibile diffusione più rapida»

Scoperto in Regno Unito un nuovo ceppo di Covid che potrebbe favorire una diffusione più rapida. Il ministro alla sanità britannico Matt Hancock ha detto che in almeno 60 località - in Inghilterra - sono state registrati casi di infezioni da coronavirus legate alla nuova variante, secondo Bbc online. Il ministro ha poi concluso che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è informata del fatto e che gli scienziati di Porton Down hanno già iniziato le ricerce del caso. Il ministro Hancock ha anche dichiarato che «nulla suggerisce» che niente - di questo nuovo ceppo di coronavirus - suggerisce una mortalità maggiore, complicazioni o l'inefficacia del vaccino impiegato.

