Covid Inghilterra, «Vietato incontrarsi in più di 6 persone»: da lunedì le nuove regole

La ripresa dei contagi di coronavirus ha portato il governo britannico a cambiare ancora le regole sugli assembramenti, per evitare nuovi focolai e cercare di abbassare i numeri sui positivi. Da lunedì 14 settembre cambieranno alcune regole e nel Paese non sarà più possibile incontrarsi in gruppi di più di sei persone: ci saranno comunque delle eccezioni, come spiega il quotidiano Independent dopo le ultime voci sulle iniziative del premier Boris Johnson.

A partire da lunedì il numero di persone autorizzate a incontrarsi sarà ridotto da 30 a sei: questa nuova regola si applica sia alle riunioni interne che esterne e a persone di tutte le età. Significa che non si potrà più socializzare in case, parchi, pub e ristoranti in gruppi di più di sei persone. Ma esistono diverse forme di assembramento che non saranno influenzate dalle nuove regole, ad esempio i matrimoni e i funerali. Nessun limite anche a scuole e luoghi di lavoro, così come gli sport di squadra.

Un elenco completo delle eccezioni sarà pubblicato comunque dal governo prima di lunedì: ma come verranno applicate le nuove regole e quali saranno le sanzioni? Scatterà una multa per chiunque venga sorpreso in gruppi più grandi di sei. Per la prima violazione la multa sarà di 100 sterline, e la cifra raddoppierà ad ogni ingrazione, fino al valore di 3.200 sterline. Il limite riguarderà anche i pub e i ristoranti, dove le persone non potranno incontrarsi in gruppi superiori a sei e chiunque infrangerà le regole verrà punito. Un duro colpo alla socialità inglese: ma di questi tempi alcune misure sembrano davvero necessarie.

