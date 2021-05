Regno Unito, Johnson avverte: «Rischio nuova ondata Covid in inverno»

Boris Johnson ha avvertito che potrebbe esserci ancora un'altra ondata di Covid e un aumento dei decessi durante questo inverno. Il Primo ministro inglese ha anche aggiunto che il Regno Unito ha subito un trauma economico importante dalla battaglia contro il coronavirus. La notizia è arrivata mentre il sistema sanitario inglese ha aperto le prenotazioni nei confronti dei trentenni per i vaccini anti-covid.

Parlando alla Camera dei Comuni, Johnson ha discusso dell'impatto della pandemia fino ad ora e ha detto: «In mezzo a tale tragedia lo stato ha l'obbligo di esaminare le sue azioni nel modo più rigoroso e sincero possibile, e di imparare ogni lezione per il futuro». Sulla minaccia di nuove varianti, ha aggiunto: «Se dovessero rivelarsi altamente trasmissibili ed eludere la protezione dei nostri vaccini, avrebbero il potenziale per causare sofferenze ancora maggiori di quelle che abbiamo sopportato a gennaio».

