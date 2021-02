Gran Bretagna fuori dal lockdown in 4 fasi, si parte l'8 marzo: ecco il piano di Johnson

Regno Unito fuori dal lockdown in quattro fasi. Il piano per il ritorno alla normalità, con tanto di date, è stato presentato dal premier Boris Johnson mentre il Paese beneficia degli effetti di una campagna di vaccinazione efficace arrivata a 18 milioni di britannici che hanno ricevuto la prima dose (in italia siamo a circa 3,5 milioni).

Libertà dal 21 giugno

Nel presentare il programma di uscita dal lockdown ormai in vigore da due mesi, Johnson ha parlato di «cauto» piano graduale in quattro fasi: con la riapertura delle scuole l'8 marzo e qualche limitatissimo allentamento delle restrizioni sociali fra l'8 e il 29; seguite da alleggerimenti più estesi il 12 aprile, il 17 maggio e un previsto superamento generale delle misure il 21 giugno. Johnson ha evocato «i successi» nella campagna dei vaccini come una spinta a riaprire, ma ha indicato pure 4 condizioni sul contenimento della pandemia e della varianti che andranno verificate prima di ogni tappa affinché «i cambiamenti siano irreversibili».

Il piano britannico appare non solo differito e prudente, ma destinato a lasciare ancora a fine marzo il Regno a un livello di restrizione più severe rispetto alla media di quelle in vigore al momento in Italia. E questo malgrado l'accelerazione dell'isola sul fronte dei vaccini (con l'obiettivo d'arrivare ad assicurare almeno la prima dose a tutta la popolazione adulta per fine luglio).

Contatti sociali limitati

Dall'8 marzo riaprono le scuole e poco più. Johnson ha avvertito che «la minaccia resta significativa» malgrado i «successi» nella campagna dei vaccini, aggiungendo che nessun vaccino può del resto essere efficace «al 100%» e che inevitabilmente alleggerire il lockdown significherà avere «purtroppo più contagi, più ricoveri e più morti». «Sono pronto ad assumere il rischio» perché «non possiamo proseguire indefinitamente con restrizioni che» colpiscono l'economia, la vita delle persone e la loro salute mentale; ma bisogna essere «cauti» affinché «i cambiamenti siano irreversibili», ha detto.

Il premier Tory ha quindi indicato una serie di tappe successive all'8 marzo, con il ritorno dei contatti sociali fra un massimo di 6 persone fissato per il 29 marzo assieme all'autorizzazione a praticare sport come tennis, golf o calcio all'aperto; un più vasto alleggerimento delle limitazioni (esteso fra l'altro al servizio all'aperto di pub e ristoranti, alla riapertura di parrucchieri, musei, biblioteche, palestre e piscine) dal 12 aprile; un ulteriore allentamento dal 17 maggio (incluso il parziale via libera a pub e ristoranti indoor); e in ultimo la fine delle limitazioni nei contatti interpersonali e la ripresa anche dei locali notturni dal 21 giugno.

Tutti passaggi condizionati comunque dall'andamento dei dati su quattro elementi cruciali: i progressi ulteriori sulle vaccinazioni anti Covid, il calo persistente di casi e decessi, il contenimento dell'indice Rt di diffusione dell'infezione entro una soglia che non comporti rischi di sovraffollamento degli ospedali, il contenimento di nuove varianti minacciose del virus analoghe o peggiori rispetto alla 'variante inglesè. E con la consapevolezza, peraltro, che anche in un futuro a lungo termine «non c'è una strada credibile verso una Gran Bretagna a zero Covid, come non c'è verso un mondo a zero Covid».

