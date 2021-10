Covid Gran Bretagna, contagi tornano a quota 50mila al giorno. Draghi: «Ci insegna che serve gradualità»

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 17:36 - Ultimo aggiornamento: 18:19

Continuano a salire i contagi da Covid nel Regno Unito sfiorando quota 50.000 per quelli giornalieri (oltre 40.000 per l'ottavo giorno di fila), oggi quota 49.139, appena una ventina meno del numero registrato due giorni fa, record da metà luglio. Ancora sotto il livello di guardia, invece, ma in leggero aumento fin a quasi 7.900, il totale dei ricoveri in ospedale: frenato apparentemente dai vaccini, somministrati in doppia dose a circa l'80% della popolazione. Mentre i morti, appesantiti il martedì e il mercoledì dal consueto recupero statistico relativo al weekend, ridiscendono rispetto ai 223 di ieri, picco da marzo, ma restano 179.

Draghi: Gb insegna che serve gradualità

Sul Covid «non solo il passato ma il presente ci insegna che questa è la strada giusta: il Regno Unito abbandonata ogni cautela si trova di fronte a 50mila contagi giornalieri e 200 morti ieri. Questo ci insegna che non usciremo da questa situazione in un istante. Anche nell'uscita bisognerà uscire con gradualità». Lo dice il premier Mario Draghi nella replica in Aula alla Camera.