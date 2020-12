Covid Germania, record di morti: 1.129 decessi in 24 ore, 22.459 i nuovi casi

Covid, la Germania registra in 24 ore un nuovo triste primato: 1.129 decessi legati alla pandemia di coronavirus. Il nuovo record è stato evidenziato dai dati dell'Istituto Robert Koch, che segnala anche 22.459 nuovi casi di contagio.

Stando all'Istituto, in Germania sono oltre 1,68 milioni i casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria con 32.107 morti e circa 1,3 milioni di persone guarite.

APPROFONDIMENTI AMERICA Covid, muore il primo deputato Usa: Luke Letlow aveva 41 anni, lascia... IL FOCUS Covid nelle Rsa, il paradosso del Nord: il rifiuto dei vaccini dove... IL CASO Covid, Cnr: «Ripresa contagi in tutta Italia». Terapie...

Covid nelle Rsa, il paradosso del Nord: il rifiuto dei vaccini dove il virus ha colpito di più

Covid, muore il primo deputato Usa: Luke Letlow aveva 41 anni, lascia moglie e due figli. E Biden accelera il piano vaccini

GB, ok vaccino Astrazeneca

Via libera nel Regno Unito al vaccino Oxford - AstraZeneca. L'ok è arrivato dall'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA), come riferiscono i media locali. È il secondo vaccino ad essere approvato nell'isola dopo quello della Pfizer.

«Ora l'Nhs inizierà a mettere in atto i preparativi per il lancio del vaccino Oxford University/AstraZeneca», si legge in una nota del governo britannico. Si tratta del secondo vaccino autorizzato nel Regno Unito dopo quello Pfizer/BioNTech che il 2 dicembre ha ottenuto il via libera dell'Mhra e che ha iniziato a essere somministrato secondo il piano di vaccinazioni la scorsa settimana.

«Con due vaccini autorizzati - sottolinea la nota - saremo in grado di vaccinare un più grande numero di persone che sono ad alto rischio, proteggendole dalla malattia e riducendo mortalità e ricoveri».

Ultimo aggiornamento: 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA