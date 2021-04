Covid Germania, terza ondata. Merkel: «Situazione molto seria»

La terza ondata di Covid in Germania sta preoccupando non poco la cancelliera Angela Merkel: «Purtroppo dobbiamo dire di nuovo: la situazione è seria e cioè molto seria. La terza ondata della pandemia la fa da padrone». Lo ha detto Angela Merkel in Parlamento, presentando la modifica della legge sulla pandemia che prevede l'inserimento a livello federale del «freno di emergenza».

«Sostegno ai medici»

Merkel ha sottolineato, «lo dicono i dati dei posti occupati in terapia intensiva». «Non possiamo lasciare da soli i medici e gli assistenti sanitari. Da soli non possono vincere questa battaglia. Hanno bisogno del sostegno dello Stato, della politica, della società, di noi cittadini, di noi tutti».

