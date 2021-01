Covid, Germania prolunga lockdown fino al 31 gennaio. Chiuse scuole e asili

Anche la Germania chiude. Raggiunto l'accordo per un prolungamento del lockdown al 31 gennaio con scuole e asili chiusi fino alla stessa data nel corso del vertice tra Merkel e i 16 ministri-presidenti dei Laender. È quanto riferiscono diversi media, tra cui Bild, Welt e Tagespiegel. Sarebbe stata concordata inoltre una limitazione degli spostamenti entro 15 chilometri nelle zone rosse ad alta incidenza del coronavirus (superiore ai 200 nuovi contagi in 7 giorni ogni 10.000 abitanti). Si discute ancora sulla possibile limitazione dei contatti. Secondo quanto riferisce Tagesspiegel,si starebbe limitando l'incontro a un nucleo familiare più una persona.

Virus update:

• England faces a third national lockdown that will last at least six weeks.

• U.S. statehouses could prove to be hothouses for virus infection.

• Germany to extend hard lockdown as deaths mount.

— The Associated Press (@AP) January 5, 2021