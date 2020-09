​Covid in Francia, contagi tornano sopra 10.000: 50 i morti

Situazione drammatica in Francia. Tornano sopra quota 10.000 i nuovi contagi di coronavirus in Francia nelle ultime 24 ore, a 10.593. Lo ha annunciato Santé Publique France nel suo comunicato quotidiano. Le nuove vittime sono state 50, per un totale ormai di 31.095. Il tasso di positività resta stabile alla quota degli ultimi giorni, 5,4%. Il numero dei pazienti in rianimazione è di 27 in più rispetto a ieri.

