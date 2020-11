Covid, in Germania accordo sulle feste: cene con massimo 10 persone, scuole chiuse prima

In Germania accordo vicino per la gestione del Covid sotto le feste. I ministri-presidenti dei Laender tedeschi hanno trovato le misure di contenimento per Natale e Capodanno: dal 23 dicembre al primo gennaio sarà possibile ritrovarsi con altri nuclei familiari o altri singoli per un massimo di 10 persone, mentre si invitano tutti i cittadini ad una quarantena preventiva auto-imposta prima delle festività. Lo riferisce Dpa, dopo aver preso visione di una bozza del documento che sarà discusso mercoledì in riunione con la cancelliera Angela Merkel.

I bambini fino a 14 anni dovrebbero esclusi dal conto delle 10 persone, mentre il lockdown light attuale dovrebbe essere prorogato al 20 dicembre. Per ridurre il rischio di contagi nelle scuole, le vacanze natalizie scolastiche in Baviera inizieranno prima, il 18 dicembre anziché il 23. in Nordreno Vestfalia il 21.

Dal primo dicembre fino a Natale invece i ministri-presidenti dei Laender tedeschi chiedono di limitare i contatti privati ad un massimo di 5 persone. «I ritrovi privati con amici, parenti e conoscenti devono essere limitati al proprio o ad altro nucleo familiare, ma in ogni caso ad un massimo di cinque persone».

Ultimo aggiornamento: 09:34

