Covid diretta, boom di contagi in Germania: +11.287 casi in 24 ore. Mai così tanti dall'inizio dell'epidemia

Esplodono i nuovi contagi da Covid in Germania, dove si supera la soglia dei 10 mila. L'Istituto Robert Koch ha segnalato 11.287 nuovi casi in 24 ore. Il record finora era stato segnato sabato scorso, con 7830 contagi. I dati non sono comunque paragonabili a quelli della primavera perché attualmente si fanno molti più test. È il livello massimo di infezioni da coronavirus registrato nel Paese dall'inizio dell'epidemia.

Argentina

Le autorità sanitarie dell'Argentina hanno annunciato che nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo record di contagi da Covid-19 dallo scorso marzo, con 18.326 casi che hanno portato il totale generale a 1.037.325. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa Telam. Il ministero della Salute di Buenos Aires ha poi precisato che vi sono stati altri 423 morti, che hanno fatto salire il bilancio generale a quota 27.519. Fra i contagiati, inoltre, 4.573 sono ricoverati nei reparti di rianimazione, con una occupazione dei letti del 64,4% sul territorio nazionale, e del 63,1% nell'area metropolitana della capitale. Il rapporto ministeriale segnala una situazione sanitaria al limite della saturazione nelle città di Viedma e Rosario. Attualmente l'Argentina è al quinto posto al mondo per numero di contagi, dopo Stati Uniti, India, Brasile e Russia.

Ucraina

I nuovi casi di Covid-19 registrati in Ucraina nelle ultime 24 ore hanno superato per la prima volta quota 7.000. Stando ai dati del ministero della Salute di Kiev, nel corso dell'ultima giornata sono stati accertati 7.053 nuovi contagi e 116 persone sono morte a causa del Covid-19. I casi di Covid-19 registrati in Ucraina dall'inizio dell'epidemia salgono così a 322.879, mentre le persone decedute a causa del morbo sono ufficialmente 5.927.

