In Europa si aspetta la terza ondata. Gli Stati Uniti continuano a mietere record nella pandemia, tanto che le pompe funebri di Los Angeles sono a corto di bare per le vittime. Sabato il Paese ha registrato 277.346 contagi, superando ormai i 20 milioni di casi, mentre i morti sono oltre 350 mila, registra la Johns Hopkins University. E altri 115 mila americani potrebbero morire di Covid nel prossimo mese, secondo alcune proiezioni. In Asia, l'India sta procedendo a una vaccinazione di massa: c'è stato il via libera alle fiale AstraZeneca prodotte in loco e a dosi di un laboratorio nazionale (Bharat Biotech) a cui è stata vietata l'esportazione e che sta suscitando preoccupazione tra gli esperti perché sarebbe stato approvato saltando alcuni passaggi. Nella prima fase si punta a vaccinare 300 milioni persone.

Gran Bretagna

Per il sesto giorno consecutivo la Gran Bretagna registra quasi 55mila contagi, in calo rispetto a ieri. Con 454 vittime il totale dei morti è di oltre 75mila. Boris Johnson ha annunciato: «Vaccinato un milione di persone, più del resto d'Europa». Il premier britannico è convinto che le scuole siano sicure ma i comuni premono per chiuderle di fronte alla preoccupazione crescente del Sistema sanitario riguardo il boom di nuovi contagi provocati dal ceppo B.1.1.1.7 (variante inglese).

Germania

In Germania il governo potrebbe decretare un nuovo lockdown dopo il 10 gennaio.

Norvegia

Verso un lockdown anche la Norvegia.

La cosiddetta variante inglese del coronavirus, conosciuta anche come 'B.1.1.7', è stata rilevata finora in almeno 36 Paesi, oltre allo stesso Regno Unito, Taiwan e Hong Kong: è quanto emerge da un conteggio della Cnn. Ecco la lista dei Paesi pubblicata oggi dall'emittente Usa: Australia Giamaica Nuova Zelanda Belgio Giappone Paesi Bassi Brasile Giordania Pakistan Canada India Portogallo Cile Irlanda Singapore Cina Islanda Spagna Corea del Sud Israele Svezia Danimarca Italia Svizzera Emirati Arabi Uniti Libano Thailandia Finlandia Lussemburgo Turchia Francia Malta Usa Germania Norvegia Vietnam.

