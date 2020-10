Covid, 109mila contagi in un giorno in Europa, l'allarme dell'Oms

Covid, centomila, anzi 109mila contagi in uno solo giorno in Europa. E' la prima volta che accade dall'inizio della pandemia. L'Europa ha registrato ieri oltre 100mila casi di coronavirus per la prima volta dall'inizio della pandemia: lo riporta l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) sul proprio sito. Secondo l' Oms nella giornata di venerdì i casi sono stati 109.749, circa l'11% in più rispetto ai 98.904 segnati il giorno precedente. Nel complesso, secondo l' Oms il bilancio complessivo dei contagi in Europa è a quota 6.676.012.

L'allarme dell'organizzazione mondiale della Sanità è stato ripreso dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: «Ieri è stato toccato uno dei più alti picchi di contagi: oltre 100mila in un solo giorno». Esordisce così in un post su Facebook il ministro. «Ci sono Paesi come Spagna e Francia che hanno avuto un'impennata dei dati. Anche in Italia negli ultimi giorni stiamo registrando un aumento consistente dei contagi, ma al momento stiamo contenendo il virus - scrive - Per farlo i cittadini devono continuare a collaborare e a rispettare tutte le norme anti Covid».

Perché, continua Di Maio, «se le terapie intensive dovessero andare nuovamente sotto stress si creerebbe un grosso problema per il Paese, soprattutto al sud». E, incalza, «non possiamo permettercelo. Quindi attenzione massima». «Ovviamente - prosegue il ministro - per superare questa fase serve l'aiuto di tutti, in primis dell'Europa visto che siamo davanti a un problema che non riguarda solo l'Italia. Ieri il presidente Mattarella è stato molto chiaro, l'Ue deve superare qualsiasi tipo di rallentamento: serve tempestività nella messa in campo di tutte le misure necessarie». Quindi, sottolinea, «servono il prima possibile i 209 miliardi del recovery fund. Non c'è altro tempo da perdere». «Rimaniamo uniti, forza!», conclude il post.

La Francia sfonda il tetto dei 20.000 nuovi contagi in appena 24 ore. Anche a Madrid, avvitata in una spirale da incubo da settimane, il governo spagnolo ha decretato lo stato d'allarme. Mentre la Germania si prepara a nuove restrizioni se la situazione non migliorasse. I numeri francesi sulla progressione del Covid sono impressionanti. A due cifre da diversi giorni, ora hanno superato anche la soglia psicologica dei 20mila (20.339). Erano stati 18mila negli ultimi due bollettini.

Lo scenario è di «sei mesi difficili», hanno chiarito gli esperti del Consiglio scientifico, spiegando che a maggio soltanto il 4,5% della popolazione aveva sviluppato anticorpi contro il coronavirus. Quindi, è stato rilevato, nella prima ondata solo una minoranza è stata in contatto con il Covid. Nell'epicentro europeo della pandemia, oltre alla Francia, ci sono Spagna e Gran Bretagna.

Di fronte all'esplosione del numero di casi nella regione di Madrid, il governo spagnolo ha dichiarato uno «stato di allerta» nella capitale e in diversi comuni limitrofi: un atto di forza teso a ripristinare la chiusura parziale che era stata annullata dalla magistratura dopo un ricorso delle autorità locali, preoccupate per il crollo dell'economia. Per il premier Pedro Sanchez, in questo momento, la priorità è «proteggere la salute dei madrileni». Anche Oltremanica si sta attraversando una «fase pericolosa», ha riconosciuto il ministro della Salute britannico Matt Hancok all'indomani del record di 17.000 nuovi contagi nel Regno.

Il governo conservatore, pressato dai laburisti ma anche dai suoi parlamentari, ha annunciato l'aumento dei sussidi ai salari per i lavoratori delle aziende costrette a rimanere chiuse per motivi di sicurezza, nell'ambito del nuovo lockdown che sta coinvolgendo milioni di persone. Ciò non toglie, tuttavia, che per il premier Boris Johnson potrebbe arrivare il momento di un'ulteriore stretta.

Per la Germania, che insieme all'Italia è l'unico grande Paese europeo con una crescita dei casi ancora relativamente sotto il livello di guardia, si annunciano giorni decisivi. Lo ha detto apertamente Angela Merkel incontrando i sindaci di 11 grandi città. Sarete «il banco di prova per capire se riusciremo a tenere sotto controllo la pandemia, come abbiamo fatto per mesi, o se perderemo il controllo», ha affermato la cancelliera. Avvertendo che se entro 10 giorni la curva dei contagi (finora arrivata a oltre 4.000 al giorno) non si appiattisse, «ulteriori misure restrittive sarebbero inevitabili». Un nuovo colpo per metropoli come Berlino e Francoforte, dove è già in vigore il coprifuoco notturno dei locali.

Messico

Il Messico ha registrato 5.263 casi di coronavirus e ulteriori 411 morti provocati dal morbo nelle ultime 24 ore: lo riporta il Guardian. I nuovi dati portano il bilancio complessivo delle infezioni nel Paese a quota 809.751 e quello delle vittime a quota 83.507. Secondo i conteggi della Jhons Hopkins University il Messico è il nono Paese al mondo per numero di casi dopo Usa, India, Brasile, Russia, Colombia, Argentina e Spagna e Perù.

