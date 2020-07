Covid, la diretta: quasi 10,5 milioni di casi nel mondo. Contagi in calo a Pechino, solo 3 da ieri

I casi di coronavirus nel mondo sono 10.450.628. Questo l'ultimo dato aggiornato del Coronavirus Resource Center della John Hopkins University. I decessi dovuti al Covid-19 sono stati globalmente 510.632.

Pechino, scendono i contagi. Il ministero della Salute cinese ha riferito oggi di tre nuovi casi di contagio da Coronavirus, tutti a Pechino, per un totale di 331 nuove infezioni dall'11 giugno, quando si è registrata una nuova ondata di contagi in uno dei principali mercati della città. Il numero dei casi segnalati oggi è il più basso da allora. Nessun nuovo decesso è stato registrato nel paese (il totale resta di 4.634) mentre il totale dei positivi sale a 83.534.

Trump di nuovo contro la Cina. «Mentre vedo la pandemia diffondersi e mostrare la sua faccia peggiore in tutto il mondo, compresi il tremendo danno che ha fatto in Usa, sono sempre più arrabbiato con la Cina»: lo ha twittato Donald Trump, nel pieno della bufera su come la sua amministrazione ha gestito la crisi del coronavirus..

Picco contagi in America Latina. La pandemia da coronavirus continua a far sentire decisamente i suoi effetti in America Latina dove nelle ultime 24 ore i contagi hanno raggiunto quota 2.576.463 (+46.357), mentre i morti sono ora 116.199 (+2.510). È quanto emerge oggi da una elaborazione statistica realizzata dall'ANSA sulla base dei dati ufficiali di 34 fra nazioni e territori latinoamericani. Senza grandi novità il Brasile continua a guidare la classifica nella regione con un ritmo abbastanza sostenuto, anche se ora stabilizzato, sia dei contagiati (1.402.041, +33.846) sia dei morti, che sono 59.594 (+1.280). Seguono il Perù (285.213 e 9.677) e il Cile (279.393 e 5.688), e quindi altri sette paesi con più di 30.000 contagi: Messico (226.089 e 27.769), Colombia (97.846 e 3.334), Ecuador (56.342 e 4.527), Argentina (64.530 e 1.307), Repubblica Dominicana (32.568 e 747), Panama (33.550 e 631) e Bolivia (32.125 e 1.071).

