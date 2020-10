Covid, Oms: «Record di nuovi casi, 383.000 in 24 ore»

​Covid, l'Oms registra per il terzo giorno consecutivo l'impennata record di nuovi casi: sono 383.000 in 24 ore, il 7,9% in più rispetto ai 355.244 di venerdì. Terzo record consecutivo di nuovi casi di coronavirus a livello globale, dunque. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) riporta sul suo sito che nella giornata di ieri sono stati registrati 383.359 contagi, il 7,9% in più rispetto ai 355.244 del record di venerdì. Giovedì scorso era stato segnato un nuovo picco, con 343.467 infezioni.

Il bilancio

Come è noto, Ieri il bilancio dei casi nel mondo ha superato la soglia dei 37 milioni e secondo la Johns Hopkins University si attesta attualmente a quota 37.105.925, inclusi 1.071.388 morti.

Ultimo aggiornamento: 07:43

