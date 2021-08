Covid, in Russia 808 morti, il dato più alto di sempre. Francia, oltre trentamila contagi

Giovedì 12 Agosto 2021, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 10:55

Covid, in molte aree del mondo la situazione è di totale emergenza. L'Oceania sta vivendo giorni critici per un aumento dei contagi e le autorità hanno deciso nuovi lockdown. Ma la situazione più allarmente si sta registrando in Russia che ieri ha riportato 808 morti di Covid-19 nelle ultime 24 ore, ovvero il numero più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha fatto sapere il centro di crisi federale per il coronavirus.

Covid, la situazione nel mondo

In Francia tra martedì e ieri sono stati registrati 30.920 nuovi casi di contagio da Coronavirus, un numero mai così alto da aprile. Negli ultimi sette giorni era stata riportata una media di 23.288 casi quotidiani, in leggero calo rispetto ai giorni precedenti.

Il Messico ha superato la soglia dei tre milioni di infezioni da Coronavirus da inizio pandemia, con un picco di 22.711 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore che portano il totale a 3.020.596. Ieri il paese ha inoltre registrato altre 727 víttime del Covid-19, per un totale di morti da inizio pandemia di 246.203.

Australia. Nella capitale australiana Canberra è scattato un mini-lockdown di una settimana, dopo che è stato registrato il primo caso di Covid dopo più di un anno. Lo riporta la Bbc. La chiusura riguarderà tutti i territori che fanno capo alla città e coinvolgerà circa 400.000 persone. Si potrà uscire solo per motivi essenziali e nelle ore precedenti l'inizio del lockdown si sono formate lunghe code fuori dai supermercati. L'Australia sta lottando contro una nuova ondata di casi causata dalla diffusione della variante Delta, che ha portato due delle sue più grandi città, Sydney e Melbourne, a imporre rigorose restrizioni da diversi giorni.

Nuova Zelanda. Il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern ha annunciato che i confini del Paese rimarranno chiusi almeno fino alla fine dell'anno perchè la priorità adesso è vaccinare tutta la popolazione e tenere aperte le attività economiche. Lo riporta la Bbc. La Nuova Zelanda è considerata uno dei Paesi che ha gestito meglio la pandemia di coronavirus, con soli 26 morti su una popolazione di poco meno di cinque milioni di persone. «Semplicemente non siamo ancora in grado di riaprire completamente», ha detto Ardern intervenendo ad un forum dedicato al tema 'Riconnettere la Nuova Zelanda al mondò. La premier ha anche anticipato che quando il Paese riaprirà il prossimo anno, i viaggiatori vaccinati provenienti da zone a basso rischio potranno entrare senza quarantena, mentre gli altri rischio dovranno autoisolarsi o stare in quarantena per 14 giorni.