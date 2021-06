​​Wuhan, «nel laboratorio pipistrelli vivi»: il video di SkyNews. L'Oms aveva negato

L'Istituto di Virologia di Wuhan ha tenuto pipistrelli vivi in gabbia. Lo rivela SkyNews Australia in base a un inedito filmato, di cui è entrata in possesso, girato all'interno della struttura. Immagini che smentirebbero la versione dell'Oms che aveva bollato l'ipotesi come «cospirazionismo». SkyNews Australia precisa che si tratta del video ufficiale - in cui si vedono addetti che nutrono i pipistrelli - dell'Accademia cinese delle scienze, girato in occasione del lancio del laboratorio di biosicurezza nel maggio del 2017. Il filmato di 10 minuti, intitolato «Il team di costruzione e ricerca del laboratorio Wuhan P4 dell'Istituto di virologia di Wuhan, Accademia cinese delle scienze», celebra il completamento della struttura e presenta interviste con i suoi principali scienziati del laboratorio di livello 4, il più alto in termini di sicurezza mai realizzato in Cina, grazie al sostegno della Francia.

APPROFONDIMENTI MONDO Variante Delta, Johnson: «Preoccupati, più tempo... COVID Variante Delta sfugge davvero ai vaccini? E quali sono efficaci?... MILANO Focolaio in una palestra a Milano LO SCENARIO Allarme a Londra COVID La revoca delle restrizioni slitta di un mese MONDO Gran Bretagna, aumentano i contagi FOCUS Mascherine? Non è tempo di toglierle IL TEMA Per i vaccinati o i guariti attenti all'abbronzatura: pelle... L'AVVERTIMENTO Variante Delta, Oms: «È pronta a predere piede, non... SALUTE Variante Alfa, Beta, Delta e Gamma: caratteristiche,... IL PUNTO Varianti, quali le più contagiose e più a rischio... IL CASO L'influenza è quasi scomparsa, «ma l'anno...

Si parla di precauzioni «di massima sicurezza» in atto in caso di «incidente» e degli «intensi scontri» con il governo di Parigi durante la sua costruzione. Il rapporto dell'Oms sull'origine della pandemia non ha citato la presenza di pipistrelli all'Istituto della città dove per primo è stato registrato il Covid-19, mentre negli allegati c'è stata la menzione della possibilità di ospitare gli animali. «La stanza nella struttura P4 può gestire una varietà di specie, incluso il lavoro sui primati con SARS-CoV-2», si legge.

Lo zoologo Peter Daszak, che ha fatto parte della missione Oms a Wuhan, ha affermato che era una cospirazione suggerire che i pipistrelli fossero allevati all'Istituto di Virologia. In un tweet di dicembre 2020 scrisse che «nessun pipistrello è stato inviato al laboratorio di Wuhan per l'analisi genetica dei virus raccolti sul campo: raccogliamo campioni di pipistrelli, li inviamo al laboratorio. RILASCIAMO i pipistrelli dove li catturiamo!». Questo mese, Daszak è sembrato ritrattare, ammettendo che l'Istituto potrebbe aver ospitato pipistrelli e di non averlo mai chiesto. Daszak è stato aspramente criticato per gli stretti rapporti con Shi Zhengli, la 'Bat Woman« dell'Istituto, nota per aver raccolto oltre 15.000 campioni di virus da pipistrelli.