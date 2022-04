Covid, Cina teme effetto Shanghai a Pechino: via a 3,7 milioni di test

Martedì 26 Aprile 2022, 14:55

A Pechino c'è la paura del contagio. Sono 22 i casi di Covid-19 emersi in tutta la città, dove oltre 3,7 milioni di persone sono state sottoposte a test nel solo distretto di Chaoyang. Questo è l'ultimo bilancio delle autorità locali che ha fatto emergere che «la situazione rimane complicata, in una fase critica del contenimento», ha detto Yang Beibei, numero due di Chaoyang. «Prevediamo un'azione immediata per rispondere al rilevamento del virus e procederemo con i tamponi per frenarne la diffusione», ha aggiunto Yang nel corso del briefing serale trasmesso in streaming. In totale, le persone sottoposte al tampone nel distretto centrale di Pechino sono state 3.776.033, con nove casi di persone risultate positive al test. Nel complesso, in tutta la città sono stati accertati nelle ultime 24 ore altri 22 contagi, tra cui un portatore asintomatico, ha precisato la vice direttrice del Centro municipale per la prevenzione e il controllo delle palattie, Pang Xinghuo, portando il totale di infezioni rilevate dal 22 aprile scorso a quota 92. Altre due aree nella capitale, infine, sono state considerate a medio rischio di contagio, facendo salire il totale a quota sette.