Covid, 500 mila casi in un giorno a Qingdao. Ma Pechino corregge il bollettino

Il Covid non si ferma in Cina. Mezzo milione di persone in una singola città cinese vengono infettate ogni giorno dal virus: lo ha affermato un alto funzionario della Sanità nella città di Qingdao in un rapporto condiviso sui social ma corretto nel giro di poche ore. Pechino ha cambiato i criteri per definire i decessi da Covid, restringendone notevolmente il numero. Tuttavia un notiziario gestito dal Partito Comunista a Qingdao ha riferito che il capo della sanità municipale ha affermato che la città registrava «tra 490.000 e 530.000» nuovi casi di Covid al giorno.

Covid, in Cina 250 milioni di contagiati in 20 giorni. Pechino: «Solo 8 morti», ma ci sono cadaveri accatastati negli ospedali

L'impennata dei contagi

Qingdao, città costiera di circa 10 milioni di persone, avrebbe registrato «un periodo di rapida trasmissione avvicinandosi a un picco», secondo quanto riferito da Bo Tao, il quale ha precisato che il tasso di infezione accelererebbe di un altro 10% durante il fine settimana. Il rapporto è stato condiviso da diversi altri organi di stampa, ma sembra essere stato modificato dopo poche ore per rimuovere le cifre. La Commissione sanitaria nazionale cinese ha dichiarato che le nuove infezioni registrate a livello nazionale ieri sono state 4.103, senza nuovi decessi. Nello Shandong, la provincia in cui si trova Qingdao, le autorità hanno registrato ufficialmente solo 31 nuovi casi domestici.