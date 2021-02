Covid, al Ghana le prime dosi di vaccino grazie al meccanismo Covax

Il Ghana riceverà oggi la prima consegna di vaccini anti Covid gratuiti da parte del meccanismo Covax dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms): lo hanno reso noto in un comunicato congiunto l'Oms e l'Unicef. «Questi 600mila vaccini Covax fanno parte di una tranche inziale di consegne del vaccino AstraZeneca-Oxford concesso in licenza al Serum Institute of India, che rappresenta una parte della prima ondata di vaccini Covid diretta verso numerosi Paesi a reddito medio-basso», si legge nella nota.

L'Unicef ha organizzato la spedizione dei vaccini al Ghana da Mumbai. Il meccanismo Covax si è impegnato a distribuire due miliardi di dosi di vaccini a livello globale entro la fine quest'anno.

