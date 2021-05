Usa, aereo costretto a uno scalo d'emergenza per maltempo: il pilota offre la pizza a tutti i passeggeri

Un temporale costringe un aereo a fare uno scalo e ad accumulare ritardo. Il pilota è così affranto che ha deciso di offrire la pizza a tutti i passeggeri. È quanto accaduto lo scorso 4 maggio a bordo del volo American Eagle 4798 (operato dalla compagnia Republic Airways) che doveva volare da Key West, in Florida a atterrare a Charlotte, nella Carolina del Nord.

Il volo, riferisce il quotidiano britannico The Independent nella sua edizione online, era partito con 40 minuti di ritardo a causa del brutto tempo ed è stato costretto a far scalo a Charleston, nella Carolina del Sud. Nell’attesa, il pilota ha offerto la pizza per tutti. Il pilota si è presentato con almeno 6 scatole di pizza da asporto e diverse bottiglie di bibite gassate. Il volo, partito da Key West alle 14.30, ha fatto scalo a Charleston alle 17.10 ed è poi arrivato a Charlotte alle 20.19.

«Siamo incredibilmente orgogliosi del team di American Airlines e dei nostri partner regionali (compresi i membri dell'equipaggio di Republic) che si prendono ogni giorno grande cura dei nostri clienti. Pioggia o sole, il nostro team dimostra costantemente di essere il migliore del settore», commentano da American Airlines.

