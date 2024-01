Cosa significa il termine Caucus e perché è importante nella politica americana

Domenica 14 Gennaio 2024, 08:34

Il termine "Caucus", come riporta la Treccani, ha origini indiane e, negli Stati Uniti, si riferisce a riunioni organizzate dai dirigenti di un partito politico. Queste riunioni servono per discutere e prendere decisioni riguardanti la scelta di candidati, l'elaborazione di programmi e la definizione dell'ordine del giorno per le assemblee generali. In alcuni Stati americani, il sistema del Caucus è utilizzato per selezionare i candidati di un partito alla presidenza degli Stati Uniti. Durante queste riunioni, i membri del partito si incontrano per esprimere le proprie preferenze e votare per i candidati presidenziali.