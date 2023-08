Corridoio di Suwalki, tensione al confine tra Lituania e Bielorussia: Vilnius chiude due valichi di frontiera con Minsk

Aggiornamenti in evidenza

Guerra Ucraina, le ultime notizie. Oggi e domani a Gedda in Arabia Saudita il vertice sui negoziati per l'Ucraina, presente anche la Cina. Nella notte danneggiata una petroliera russa in un attacco di droni marini vicino al ponte di Crimea. Ieri colpita un'altra nave di Mosca nel Mar Nero. Esplosioni sulla città di confine russa Kursk. L'oppositore Navalny è stato condannato a 19 anni, in un processo giudicato «politico» dall'Occidente.

Guerra, l'ambasciatore Stefanini: «Solo in autunno Zelensky potrebbe accettare il cessate il fuoco. A Gedda nessun piano di pace»