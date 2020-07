Gli Stati Uniti sono stati «lenti nel riconoscere la minaccia del coronavirus in Europa». Il dottore e virologo Robert Redfield, responsabile dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha ammesso per la prima volta in un'intervista con ABC News i ritardi americani. «L'introduzione dall'Europa è avvenuta prima che ci rendessimo conto di ciò che stava accadendo», ha detto Redfield. «Quando abbiamo capito la minaccia e chiusi i viaggi verso l'Europa, probabilmente c'erano già da due o tre settimane 60.000 persone che tornavano ogni giorno dall'Europa stessa», ha aggiunto. Da lì l'esplosione della pandemia.

«È qui che è arrivata la grande ondata negli Stati Uniti», l'ammissione di Redfield. Gli Stati Uniti hanno limitato i viaggi dalla Cina il 2 febbraio e dall'Europa il 13 marzo, ma dall'8 marzo il «Covid-19 circolava già tra la comunità di New York City» e, entro il 15 marzo, la trasmissione comunitaria del virus era già diffusa. Quando l'amministrazione di Donald Trump ha bandito i viaggiatori dall'Europa, il virus si stava già diffondendo a New York, secondo il rapporto di “Cdc Found”. Anche i test erano limitati all'inizio dell'epidemia, permettendo alle persone con casi non rilevati di diffondere il virus.

