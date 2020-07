Virus Usa, allarme della commissione del Congresso: «Negli Stati Uniti catastrofe sanitaria»

«L'America è nel mezzo di una catastrofe sanitaria». L'allarme coronavirus negli Stati Uniti arriva da James Clyburn, il presidente della commissione speciale del Congresso che indaga sulla risposta alla pandemia dell'amministrazione Trump, ha aperto l'audizione in cui saranno ascoltati tutti i massimi esperti, dal virologo Anthony Fauci al direttore dei Cdc (Centri di controllo e prevenzione delle malattie) Robert Redfield. «Per migliorare la nostra risposta - ha aggiunto - dobbiamo identificare e correggere gli errori del passato, specie quelli in corso».

Clyburn ha dunque criticato le pressioni della Casa Bianca per riaprire il Paese ancora alle prese con la pandemia e di aver ostacolato il lavoro dei suoi esperti. «Il risultato è che il virus è ora fuori controllo», ha incalzato, chiedendo che l'amministrazione Trump «vari immediatamente un piano nazionale basato sulla scienza, e non sulla politica». «Non dobbiamo aspettare di veder morire altri 150 mila americani», ha concluso Clyburn, spiegando che «se non si agisce rapidamente altri 150 mila morti sono una possibilità reale».



