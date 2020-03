Coronavirus, negli Usa aiuti fino a 4mila miliardi per le imprese. Cuomo: ospedali temporanei a New York

Negli Usa la crisi da coronavirus durerà dalle 10 alle12 settimane, per il segretario al Tesoro Usa Steve Mnuchin. Il pacchetto di aiuti per l'emergenza coronavirus in discussione al Congresso Usa prevede per ora un pagamento diretto in un'unica soluzione per i contribuenti americani di 3.000 dollari per una famiglia media di quattro persone, ha spiegato Mnuchin. E anche fino a 4.000 miliardi di liquidità per le imprese.

L'Agenzia del Farmaco: «L'Avigan contro il Coronavirus? Scarse evidenze scientifiche»

Gli ospedali. Intanto New York è in allerta. Il governatore Andrew Cuomo ha chiesto nella sua conferenza stampa quotidiana sul coronavirus che l'esercito e la protezione civile costruiscano al più presto ospedali temporanei nella Grande Mela, la città americana più colpita dalla pandemia. «Conta il tempo, contano i secondi, per salvare vite», ha detto.

L'amministrazione Trump usi i poteri della Defense Production Act, la legge dei tempi della guerra con la Corea che consente al presidente di ordinare alle aziende private di produrre materiale strategico, come mascherine e respiratori, ha aggiunto Cuomo. «È il governo federale che deve sollecitare e coordinare la produzione di attrezzature mediche indispensabili». Il 53% dei casi positivi di coronavirus nello Stato di New York riguarda persone tra i 18 e i 49 anni.

Coronavirus, 007 Usa avvertirono Trump sul pericolo virus

In casa. l governatore dell'Illinois J.B. Pritzker ha ammonito che l'ordine di stare in casa dovrebbe essere emesso a livello nazionale, e non solo in alcuni singoli Stati come il suo. «Se non diciamo alla gente di stare a casa e non fermiamo l'interazione sociale vedremo decine di migliaia di altre morti», ha dichiarato alla Cnn.

