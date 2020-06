Coronavirus, gli Stati Uniti continuano a “viaggiare" a più di 20 mila nuovi casi al giorno

I casi di coronavirus negli Usa sono ormai 1,9 milioni e le vittime 109 mila, secondo i dati della Johns Hopkins University. Ma il dato più allarmante - sottolinea il New York Times sulla base della sua banca dati - è che si viaggia ancora ad una media di oltre 20 mila nuovi casi al giorno: 21.614 nella giornata di giovedì, soprattutto nel sud del Paese e in parte della costa occidentale caratterizzati da nuovi focolai. Grande preoccupazione è legata anche alla ossibile impennata dei contagi a causa delle proteste in corso in tutti gli Usa.

