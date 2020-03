Coronavirus, Trump chiude gli Usa all'Europa: voli sospesi per 30 giorni Primo contagiato al Congresso

Coronavirus, prima pesante ripercussione nelle relazioni fra Stati Uniti ed Europa. Una misura "dura ma necessaria": queste le parole usate dal Presidente Donald Trump che ha annunciato la sospensione per 30 giorni di tutti i viaggi dall'Europa in Usa, in un breve e compassato discorso alla nazione dallo Studio ovale sull'emergenza coronavirus. Il bando non include il Regno Unito.

Il Presidente americano ha poi criticato l'Europa per non aver agito in modo sufficientemente veloce per affrontare il "virus straniero" e ha sostenuto che i cluster Usa sono stati "seminati" da viaggiatori europei. "Abbiamo fatto una mossa salvavita con la Cina, ora dobbiamo intraprendere la stessa azione con l'Europa", ha spiegato elogiando la risposta "veloce e professionale" da parte degli Usa.



Il provvedimento, ha sottolineato, non riguarda i cargo commerciali e le restrizioni saranno adeguate in base alle condizioni sul terreno.

Trump ha anche affermato che "presto intraprenderà un'azione di emergenza" per fornire un cuscinetto finanziario alle piccole imprese e alle persone colpite dal coronavirus".



Intanto Un membro dello staff della senatrice americana Maria Cantwell è risultato positivo al test del coronavirus. Si tratta del primo caso accertato al Congresso di Washington: l'ufficio della senatrice ha precisato che non risultano esserci stati contatti con la parlamentare o altri membri del Congresso e che la persona coinvolta è rimasta in isolamento da quando ha avvertito i primi sintomi. La senatrice ha chiuso il suo ufficio fino a fine settimana e ha chiesto a qualunque membro dello staff che abbia sviluppato sintomi e che sia stato a contatto con il caso positivo di sottoporsi ad esami.

