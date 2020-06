Coronavirus, anche in Svezia primo giorrno senza decessi nonostante l'assenza di lockdown

La Svezia registra il primo giorno senza decessi da coronavirus da marzo. Le autorità sanitarie hanno riferito che nell ultime 24 ore noon ci sono state vittime del Covid-19, pur rilevando che durante i fine settimana l'afflusso dei

dati può subire dei ritardi. In tutto, sono stati finora registrati 4.395 decessi da coronavirus, con circa 37.500 casi di contagio. Il tasso di mortalità, circa l'11,7 per cento, è più basso di quello registrato in Gran Bretagna, Italia, Spagna, Francia, Belgio e Olanda. Il primo decesso da Covid-19 venne registrato lo scorso 11 marzo. Le autorità sanitarie sostengono che l'alto bilancio delle vittime, su una popolazione di 10,3 milioni di abitanti, è in gran parte dovuto ai focolai che si sono verificati nelle case di cura per anziani. La Svezia ha attuato delle misure restrittive molto blande, rispetto a quelle di altri Paesi europei. © RIPRODUZIONE RISERVATA