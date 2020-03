Coronavirus, la Siria avvia la sanificazione di Damasco

Anche la Siria si mobilita contro il coronavirus. Le autorità hanno dato il via ad una campagna di sanificazione giornaliera dei trasporti pubblici, dei parchi e dei ponti pedonali a Damasco per contenere la diffusione del virus.

Il ministero della Sanità siriano ha anche allestito un centro per la quarantena nella zona di al-Duwair alla periferia di Damasco con un centinaio di letti. Qui dal 13 marzo sono stati posti in isolamento i 16 passeggeri siriani e i 17 membri dell'equipaggio del volo proveniente da Baghdad. Nei giorni scorsi il presidente siriano Bashar al-Assad ha ordinato il rinvio delle elezioni parlamentari. Da venerdì in Siria sono sospese tutte le lezioni presso le scuole e le università fino all'inizio di aprile.